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Nelson Semedo, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Wolves ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 31 Temmuz 2025 23:20 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 23:23
Nelson Semedo, Fenerbahçe'de!
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Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Wolves ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı.

Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." 

BENFICA VE BARCELONA'DA OYNADI

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.

VITOR PEREIRA KALMASINI İSTİYORDU

Wolverhampton'ıın başında olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Şubat ayında sözleşmesi bitecek olan Nelso Semedo hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Nelson mutlu, çok iyi bir oyuncu ve umarım gelecek sezon da burada birlikte oluruz. Bunu gerçekten istiyorum çünkü o kaliteli bir oyuncu ve en iyi oyuncularımızı kadroda tutmamız gerekiyor. Sadece sahada değil, saha dışında da bizim için çok önemli. Takımın kaptanlarından biri ve bana her konuda çok yardımcı oldu."

PERFORMANSI

30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı.

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