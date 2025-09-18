17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Nelson Semedo, deja vu yaşadı!

Fenerbahçe evinde Alanyaspor ile karşılaştığı maçta son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo ise yıllar sonra bir ilki başardı.

calendar 18 Eylül 2025 10:30 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 10:57
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Son dakikalarda yıkılan sarı-lacivertlilerde maçı 1-1'e getiren golü atan Nelson Semedo ise yıllar sonra bir ilki yaşadı.

En son lig maçında 2020-2021 sezonunda Wolverhampton Wanderers forması giyerken Manchester United'a gol atma başarısı gösteren Semedo, o golde de takımı 1-0 gerideyken skoru 1-1'e getirmişti.



YILLAR SONRA AYNI SENARYO

Semedo yıllar sonra gol attığı Alanya maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Manchester United'a gol atarak takımına beraberliği getiren ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Semedo, yıllar sonra gol attığı maçta da galibiyet göremeyerek ilginç bir tesadüfe imza atmış oldu. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
