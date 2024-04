Necla Güngör Kıragası: ''Ulusumuzu en iyi şekil temsil edeceğiz''

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 1'inci Grup'ta 5 Nisan Cuma günü deplasmanda İsviçre ve 9 Nisan Salı günü Pendik Stadyumu'nda Macaristan ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor.



Ay-yıldızlılarda teknik direktör Necla Güngör Kıragası ve futbolcular medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



UEFA Uluslar B Ligi'nde de C Ligi'ndeki gibi seyir zevki yüksek maçlar oynamak istediklerini belirten Necla Güngör Kıragası, "Kadın Milli Takımı olarak C Ligi'nde gösterdiğimiz performansla beraber artık B Ligi'ndeki maçlarımıza çıkmaya başlayacağız. İlk maçımızı İsviçre gibi güçlü, dünya sıralamasında 20'nci sıralarda yer alan, Dünya Kupası'na katılmış, Avrupa Şampiyonası'na katılmış bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Mücadeleyi dolu bir stadyumda, 20 bin kişinin önünde oynamayı hedefliyoruz. Bunlar bizim için ön görülebilir stres durumları. Bizler nereden geldiğimizi, nasıl bir oyunla B Ligi'ne çıktığımızı gayet iyi biliyoruz. O yüzden şimdi bu öngörülebilir stresi yönetmek ve ulusumuzu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Ardından ayın 9'unda, arife gününde milletimize, devletimize güzel bir bayram hediyesi vermek istiyoruz. Bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. İyi bir takımımız var. Öncelikle kadın futbolunun gelişimi için özveriyle çalışan oyuncularımız var. Onlar birlikte güzel bir yolculuğa çıktık. B Ligi yolculuğumuzun da C Ligi'ndeki gibi güzel, seyir zevki yüksek hep futbolun içinde kalarak, futbolun güzel yönlerini göstererek devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"LİGİN BU KADAR KIYASIYA YARIŞLA DEVAM EDİYOR OLMASI BİZİM İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"



Kadınlar Süper Ligi karşılaşmaları ve kadın futbol takımının maçlarının üst üste geldiğini ifade eden Kıragası, bunun futbolcular üzerinde bir yorgunluk oluşturabileceğini dile getirdi. Takımdaki yorgunluğa göre planlamalar yaptıklarını söyleyen Necla Güngör Kıragası, "Fiziksel olarak oyuncular, bu sene ilk kez bu kadar yoğun bir tempoda oynayarak geliyor. C Ligi'nin yorgunluğu var. Ara vermeden B Ligi başladı. O arada ligimiz başladı ve milli takımda da görev alan oyuncularda ciddi anlamda bir yorgunluk söz konusu. Ancak biz zaten planlamalarımızı ona göre yapıyoruz. +2 ve -2 planlamalarımız var. Maça kadar olan kısmı iyi dinlendirip, taktik ve analizlerle devam ettiriyoruz. Umarım oyuncularımız en iyi performanslarıyla sahaya çıkmaya çalışacaklardır. Ligin bu kadar kıyasıya yarışla devam ediyor olması bizim için son derece önemli. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya mücadelesini görmek, arkadan Beylerbeyispor ve FOMGET gibi takımların onları zorlaması kızlar için de artı bir motivasyon. Hem fiziksel anlamda kendilerini korumak zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda mental sağlamlıkla da devam etmek durumundalar. Bunlar bizim için, milli takım için büyük kazanım" ifadelerini kullandı.



"İLK MAÇI MACARİSTAN İLE OYNAMAK İSTEDİK"



B Ligi'ndeki ilk maçı İsviçre yerine diğer takımlarla oynamayı tercih edeceklerini ancak İsviçre ile oynamayı da avantaja dönüştürmek istediklerini ifade eden Kıragası, "Bizde ilk maçı Macaristan ile oynamak istedik. Hatta kura çekiminin ardından bütün hesaplamamızı ona göre yaptık. Ancak maalesef ona müdahale edemedik. Azerbaycan vizemiz yok deyip, kendi önceliğini almaya çalıştı. Orada da UEFA yetkilileri ile yaptığımız görüşmede İsviçre de sizinle başlamak istiyor, gruptaki bütün takımlar oybirliği ile karar verince fikstür böyle oldu. Ancak biz bunu avantaja da çevirmek istiyoruz. Hem fiziksel hem de mental anlamda güçlü olduğumuz şekilde iyi bir takıma karşı nasıl mücadele edeceğiz, o mücadelemizin sonunda da oradan alacağımız motivasyonla da Macaristan karşısına çıkacağız. Planlamamızı da ona göre yaptık" diye konuştu.



"B LİGİ'NDE DE AYNI ŞEKİLDE İYİ MÜCADELE ETMEK İSTİYORUZ"



Takımın özgüveninin şu anda çok daha yüksek olduğunun altını çizen Necla Güngör Kıragası, "C Ligi çok güzel bir maceraydı bizim için. Biz oyuncularımızı da hep bunu söylüyoruz. C Ligi'ndeki takımlara göre çok üstte kaldık. B Ligi'nde de aynı şekilde iyi mücadele etmek istediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Ama gerçekçi düşünmek gerekiyor. Orada çok güzel, hiç gol yemeden, namağlup çıkmış olmak kadın futbolunun gelişimi açısından çok önemli. Şimdi çok ciddi rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Ona göre bir oyun planımız var. Oyuncularımızın yüksek özgüveniyle beraber yeni taktik varyasyonlarımızı onlara işlemeye çalışıyoruz. Bu yüzden keyfimiz çok yerinde. Zor rakiplerle oynamak bizim için olağan şeyler. Şu anda eskiye nazaran bakıldığı zaman daha özgüveni yüksek, taktiksel açıdan kendisini doyuma ulaştığı ve bir olma halini çok iyi yaşadığımız bir takımımız var. O yüzden geçmişe nazaran çok daha iyi performans vermek için sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.



"BU YOLCULUK HİÇ KOLAY DEĞİL AMA ZOR YOLCULUKTA EMİNİM KEYİFLİ ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ"



Zor bir yolculuğun başlayacağını ancak keyifli adımlarla ilerleyeceklerinden emin olduklarını söyleyen Kıragası, şu ifadeleri kullandı:



"Zaten öngörülebilir stres dedim. Neden öngörülebilir, zaten İsviçre'nin çok iyi olduğunu biliyoruz. Dünya sıralamasındaki yerini de biliyoruz. O yüzden bizim çok öngördüğümüz, bunu stresi yönetecek şekilde bir formasyonla sahaya çıkacağız. Bizim oyuncularımızda herhangi bir tedirginlik, herhangi bir korku emaresine rastlamadım. Her konuşmamızda da biz ülkemizi temsil edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun, bu uzun soluklu bir yol. Bu yolda mağlubiyetlerde, beraberliklerde, galibiyetlerde olacak. Önemli olan aldığımız ve gittiğimiz yolda kazanımlar ne. Türkiye Kadın Milli Takımı olarak ülkemizdeki kadın futbolunun gelişimine odaklı bir takımız. Aynı zamanda ülke puanımız için çok çalışan bir takımız. İkisinin bilinciyle hareket eden bir takımımız var. O yüzden bu yolculuk hiç kolay değil ama zor yolculukta eminim keyifli adımlarla ilerleyeceğiz."



"Gönül ister ki 20 bin, 30 bin, 40 bin seyircimizin karşısında oynayalım"



Daha kalabalık tribünler önünde oynamanın gönüllerinden geçtiğini söyleyen Necla Güngör Kıragası, sözlerini şöyle noktaladı:



"İsviçre maçına bir çıkalım. Bakarsınız bambaşka bir sürpriz ile buraya döneriz. Yönetimle ilgili alınan bir karar bakarsınız çok büyük stadyuma dönebilir. Biz oluşabilecek değişikliklere de çok hazırlıklıyız. Gönül ister ki 20 bin, 30 bin, 40 bin seyircimizin karşısında oynayalım. İstanbul'da oynama stratejimiz şu yüzdendi. Deplasmanda zor geçecek bir mücadelenin arkasından, iki sefer aktarma yaparak gideceğimiz bir yer bize yorgunluk olarak dönecekti. O yüzden İstanbul'u istedik. Önümüzdeki ay Azerbaycan ile oynayacağımız maçı Erzincan'da oynayacağız. Eminim Erzincan'da dolu bir statta oynayacağız. İlerleyen zamanlarda çok daha dolu stadyumlarda da bizi göreceksiniz.''





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU