Necati Ateş: "Yüzde yüz gol verilmedi"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olimpik Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Necati Ateş: 'Yüzde yüz gol verilmedi'
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25 Kasım 2021 20:22
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Olimpik Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Necati Ateş'in sözleri:

"Diagne iyi oyuncularımızdan biri. Burada gol krallığı yaşamış. Rotasyon yapıyoruz bazen. İnşallah bugün iyi oynar, gol atar. Fenerbahçe maçında yüzde yüz olan golü verilmedi. İnşallah bugün o golün tekrarını atar ve kazanırız.

Galatasaray taraftarı her zaman stadyumu dolduruyor. Fenerbahçe maçında taraftarın gücünü gördük. Onlar bizi ittiği zaman oyuncularımız da ayrı bir motivasyonla oynuyor.

Bizim için çok değerli bir maç. Lokomotiv maçını kazansaydık 2.'lik biletini cebimize koyacaktık. Bugün kendi işimizi kendimiz bitirmek istiyoruz."


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