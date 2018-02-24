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Ndiayeli Stoke City 1 puana razı oldu

Badou Ndiaye'nin 90 dakika sahada kaldığı maçta Stoke City deplasmanda Leicester City ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Ndiayeli Stoke City 1 puana razı oldu
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24 Şubat 2018 17:22
Premier League'in 28. haftasında Leicester City, taraftarı önünde Stoke City'i konuk etti. Çekişmeli geçen maçın 90 dakikası sonunda Leicester City ile Stoke City sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Stoke City'nin golünü 43. dakikada İsviçreli yıldız oyuncu Xherdan Shaqiri kaydetti. Leicester City'nin golünü ise 70. dakikada kendi kalesine Jack Butland attı. Stoke City'de Badou Ndiaye 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Leicester City puanını 36'ya çıkarırken, düşme hattında bulunan Stoke City'nin puanı 26 oldu.

Premier League'de gelecke hafta Leicester City sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Stoke City ise gelecek hafta deplasmanda Southampton ile karşılaşacak.



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