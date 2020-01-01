NBA'e yayıncı baskısı!: "Ne kadar çabuk başlarsak, o kadar iyi"

NBA'in televizyon ortakları ESPN ve TNT'nin, NBA'i geleneksel takvime dönmesi için 'şiddetle teşvik ettikleri' ortaya çıktı.



NBA başkanı Adam Silver, takım başkanları ve genel menajerlerle yaptığı bir konferans görüşmesi sırasında, NBA'in televizyon ortakları ESPN ve TNT'nin, ligi 2021-22 sezonu için geleneksel Ekim-Haziran programına geri dönmesi için zorladığını açıkladı.



Lig, 2020-21 sezonunu Haziran ayında bitirmeyi umuyor ve sezona başlamak için Ocak ayına kadar beklemek zorunda kalınırsa, takvim Temmuz'da sona ermiş olacak.



Silver'ın, başkanlara ve genel menajerlere şunları açıkladığı belirtildi:



"Ortaklarımız, geleneksel bir sezona yakın bir şekilde çalışmamız amacıyla, bizi şiddetle teşvik ediyorlar. Gelecek sezon için planlama yapma konusunda bu kadar kısa sürede bu noktaya gelmiş olmamız, neredeyse endişe verici. Ama ne kadar çabuk başlarsak, o kadar iyi."



Ligin 22 Aralık'ta sezona başlaması durumunda, 2020-21 sezonunda ekstra 500 milyon dolar gelir öngördüğü açıklanmıştı.



