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NBA'den Kyrie'ye ve Nets'e para cezası!

NBA, ligin medya erişim kurallarını ihlal ettikleri için Brooklyn Nets ve yıldız oyuncusu Kyrie Irving'e 25'er bin dolar para cezası verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, ligin medya erişim kurallarını ihlal ettikleri için Brooklyn Nets ve yıldız oyuncusu Kyrie Irving'e 25'er bin dolar para cezası verdi.

NBA, yaptığı açıklamada, "Para cezaları, Irving'in bu hafta birkaç kez takım medyasına katılmayı reddetmesinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Irving, geçtiğimiz Cuma günü muhabirlerle konuşmak yerine kendi temsilcilerinden biri aracılığıyla yazılı bir duyuru yapmıştı.

Kyrie, 2020-21 sezonu için heyecanını dile getirirken, "mesajının doğru bir şekilde iletilmesini sağlamak için" doğrudan medyaya konuşmayacağını da sözlerine ekledi.

Lig ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği arasındaki mevcut toplu pazarlık sözleşmesinde, oyuncuların muhabirlerle konuşmasını gerektiren kurallar bulunuyor.

CBA'in bir bölümünde "Talep üzerine, oyuncu, makul zamanlarda yürütülen medya temsilcileriyle yapılan röportajlara, kendisini müsait bir konuma sokarak izin verecektir." ifadeleri yer alıyor.


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