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NBA'de 8 oyuncu daha KOVID-19 pozitif çıktı!

NBA ve NBPA'in (Oyuncular Sendikası) yaptığı açıklamaya göre, 541 NBA oyuncusundan sekizinin, ligin 2 Aralık'tan bu yana gerçekleştirilen son KOVID-19 test turunda pozitif sonuç aldıkları belirlendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA ve NBPA'in (Oyuncular Sendikası) yaptığı açıklamaya göre, 541 NBA oyuncusundan sekizinin, ligin 2 Aralık'tan bu yana gerçekleştirilen son KOVID-19 test turunda pozitif sonuç aldıkları belirlendi.

Bu miktar, ligin ilk test dönemindeki %8.8'e kıyasla, %1.5'lik bir pozitiflik oranına eşit oluyor.

İlk aşama 24 Kasım'da başladığından bu yana, pozitif çıkan toplam oyuncu sayısı şu anda 56'yı bulmuş durumda.

Ortak bildiride, "Onaylanmış bir pozitif test sonucu alan herkes, NBA ve oyuncular sendikası tarafından CDC kılavuzuna uygun olarak belirlenen kurallar uyarınca, tecritten ayrılmaları onaylanıncaya kadar izole edilecekler." ifadeleri yer aldı.

Hazırlık maçları bu gece başlayacak ve normal sezon ise 22 Aralık'ta start alacak.


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