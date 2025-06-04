NBA yöneticilerinden Zion yorumu: "Kötü sözleşmeler ve sıfır draft hakkı"

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın geleceği belirsizliğini korurken, NBA yöneticileri olası bir takas senaryosunun hayal kırıklığı yaratabileceğini düşünüyor.

calendar 04 Haziran 2025 10:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
NBA yöneticilerinden Zion yorumu: 'Kötü sözleşmeler ve sıfır draft hakkı'
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New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın geleceği belirsizliğini korurken, NBA yöneticileri olası bir takas senaryosunun hayal kırıklığı yaratabileceğini düşünüyor.

"In The N.O." podcastinde konuşan Shamit Dua, yöneticilerle yaptığı görüşmeler sonucunda edindiği izlenimi paylaştı: "Zion için alınabilecek en olası geri dönüş; kötü kontratlar ve muhtemelen sıfır draft hakkı olacak."

Williamson, bu sezon 30 maçta 24.6 sayı, 7.2 ribaunt ve 5.3 asist ortalamaları yakalasa da, sezonun büyük bölümünü hamstring ve sırt sakatlıkları nedeniyle kaçırdı.


2024-25 sezonuna 5 yıllık, 197 milyon dolarlık kontratının üçüncü yılında girecek olan Zion, halen büyük bir risk olarak görülüyor.

Dua, bazı takımların Zion'ın saha dışı durumlarını umursamayabileceğini ama bu takımların "yeterince çaresiz" olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yöneticiler, örnek bir takas modeli olarak Andrew Wiggins ve Duncan Robinson gibi büyük maaşlı ama sınırlı katkı sunan oyuncuların yer aldığı senaryoları dile getiriyor.


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