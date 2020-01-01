NBA, hızlı KOVID-19 testine sahip olacak

NBA'in önümüzdeki sezon için günlük bir bakım noktası ve hızlı test sistemi yönetmeyi planladığı bildirildi.



Sonuçların maçlardan önce ev sahibi takımlar için yaklaşık 30 dakika ve deplasmandaki takımlar için 90 dakika içinde gelmesinin beklendiği belirtildi.



The Athletic'ten Shams Charania, geçersiz KOVID-19 test sonuçlarına yönelik politikanın, ilk testin sonucundan en az 30 dakika sonra başka bir hızlı testten geçmek ve ikinci bir sonucu beklerken yine de ekip etkinliklerine katılabilmek olacağını belirtti.



NBA ve NBPA, sezon boyunca güvenli ve etkili olduğu onaylandığında oyuncuların, antrenörlerin ve personelin KOVID-19 aşısı olmaları gerektiğini tartışmayı da planlıyor.



Bir aşı gerekli olmazsa, aşıyı almamayı seçenler, aşı olanlara göre maske takma ve daha sık test edilme gibi ek sağlık ve güvenlik odaklı kısıtlamalara tabi tutulabilecekler.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ayrıca, ligin oyuncuların ve çalışanlarının evdeki üyelerinin "sezon boyunca korunmalarını artırmak" adına, haftada iki kez test olanağı sunacağını da belirtti.



