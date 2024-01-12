NBA, Toronto Raptors başantrenörü Darko Rajakovic'e, takımının Salı günü Los Angeles Lakers'a 132-131 yenildiği maçta hakemleri sert bir dille eleştirdiği için 25 bin dolar para cezası verdi.



Rajakovic, dördüncü çeyrekte Lakers'ın lehine olan 23'e 2'lik serbest atış miktarı eşitsizliği sonrası, hakemlerin Los Angeles'ın kendi evinde kazanmasına yardımcı olmak için komplo kurduklarını öne sürdüğü şiddetli bir söylemde bulunmuştu:



"Bu nasıl mümkün olabilir? Bunu bana nasıl açıklayacaksınız? Lakers bu gece kazanmak mı zorundaydı? Eğer durum buysa, bize haber verin ki maça çıkmayalım. Galibiyeti direkt onlara verin. Bu gece yaşadıklarımız hiç adil değildi. Ve bu başımıza ilk kez gelmiyor. Tam bir saçmalık."



Rajakovic'in takımının boyalı alanda 70-50 geride kalmasına rağmen, Lakers Salı günü Raptors'tan neredeyse üç kat daha fazla serbest atış çizgisine giderek, Toronto'nun 8/13'lük performansına kıyasla 28/36 ile oynamıştı.





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