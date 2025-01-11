NBA'de Spurs-Lakers ve Hornets-Clippers maçları ertelendi

Spurs-Lakers ve Hornets-Clippers maçları, Los Angeles bölgesindeki devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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NBA'de Spurs-Lakers ve Hornets-Clippers maçları ertelendi
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11 Ocak 2025 13:29
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers arasında bu gece oynanması planlanan maçlar, Los Angeles bölgesindeki devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, yeniden planlanan maçların tarihleri daha sonra duyurulacak.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Los Angeles ve çevresinde günlerdir devam eden orman yangınlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor.

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