Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks'ı 117-100 yenerek 3'te 3 yaptı.
Son şampiyon Thunder, Hawks deplasmanında galip gelerek ünvanını koruma hedefiyle başladığı yeni sezona iddialı girdi.
Thunder'da Chet Holmgren 31 sayı, 11 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyetin mimarları oldu. Isaiah Hartenstein 14 sayı, 10 ribaunt ve Ajay Mitchell 14 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üretti.
İkinci yenilgisini yaşayan Hawks'ta Nickeil Alexander-Walker 17 sayı, Trae Young 15 sayı, 10 asist, Asa Newell 12 sayı, 10 ribaunt ve Onyeka Okongwu 11 sayı, 12 ribauntla oynadı.
76ERS'TAN 2'DE 2
Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Charlotte Hornets'ı 125-121 yendi.
İkide iki yapan 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Quentin Grimes 24 ve Joel Embiid 20 sayı kaydetti. Adem Bona ise yaklaşık 12 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 1 sayı, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.
Hornets'ta LaMelo Ball'un 27 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA'de son şampiyon Oklahoma City Thunder 3'te 3 yaptı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks'ı 117-100 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks'ı 117-100 yenerek 3'te 3 yaptı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Victor Osimhen'den flaş paylaşım!
-
9
Beşiktaş'tan bahis skandalı sonrası açıklama
-
8
Ümraniyespor: "Küme düşme kaldırılmalıdır"
-
7
Sadettin Saran'dan Sergen Yalçın sorusuna yanıt
-
6
Gaziantep FK - Fenerbahçe: 11'ler
-
5
Savcılıktan hakemler için açıklama!
-
4
Sadettin Saran'dan hakemler için açıklama!
-
3
Dursun Özbek'ten hakem ve bahis skandalı için açıklama
-
2
Juventus, Igor Tudor'u görevden aldı!
-
1
Mecnun Otyakmaz: "Hakemlerin adları açıklanacak"
- 01:22 Deniz Gül attı, Porto üç puanı kaptı!
- 01:12 Lucas Torreira, İstanbul'a döndü
- 00:59 Atletico Madrid, Real Betis deplasmanında galip!
- 00:58 Celtic, Brendan Rogers ile yollarını ayırdı!
- 00:49 Hakan Safi: "Davasında haklı olanın acelesi yoktur"
- 00:31 Anadolu Efes, Paris Basketbol'un konuğu olacak
- 00:29 Fenerbahçe Beko, Valencia deplasmanında
- 00:05 Levent Mercan: "Beşiktaş'ı da inşallah yeneriz"
- 23:17 Thomas Reis: "Bugün çok şanssızdık"
- 23:16 Süper Lig'de 10. haftanın puan durumu
- 23:15 Burak Yılmaz: "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum"
- 23:12 İlhan Palut: "Kötü sonuç değil"
- 22:50 Burak Yılmaz'dan bahis skandalı hakkında açıklama: "İki hakemle bu konuyu konuştum"
- 22:38 Semedo: "Net olmaya çalışan birisiyim"
- 22:36 Anderson Talisca: "Bu durum beni hiç etkilemedi"
- 22:27 Savcılıktan hakemler için açıklama!
- 22:23 Alexandru Maxim: "Maça istediğimiz gibi başlayamadık"
- 22:07 Tedesco, seriye bağladı; son 6 maçta 5 galibiyet!
- 21:55 Samsunspor - Rizespor maçında beraberlik!
- 21:53 Fenerbahçe, derbi öncesi hata yapmadı!
- 21:30 Tolga Özbek'ten bronz madalya
- 20:58 Premier Lig'de Boxing Day tarih oluyor!
- 20:11 Fenerbahçe'de En-Nesyri hasreti sonlandırdı!
- 19:53 Gençlerbirliği'nden bahis skandalı hakkında açıklama
- 19:47 FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen'e uluslararası görev
- 19:26 Domenico Tedesco: "Stuttgart maçı geride kaldı"
- 19:23 Victor Osimhen'den flaş paylaşım!
- 18:54 Gaziantep FK - Fenerbahçe: 11'ler
- 18:51 Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde: Anguissa!
- 18:46 Ümraniyespor'da teknik direktörlüğe Tayfun Albayrak getirildi
- 18:41 Anadolu Efes-Bayern Münih maçı Antalya'da oynanacak
- 18:28 A milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı
- 18:28 Antalyaspor'dan hakem bahis skandalına tepki!
- 18:14 Erencan Yardımcı'ya 3 maç men cezası!
- 17:59 Arsene Wenger: "Erkekler ve çocuklar arasındaki düello!"
- 17:29 Zaniolo'nun menajerinden açıklama: "Geri dönmek istiyor"
- 17:27 Eyüpspor'dan hakem bahis skandalına tepki!
- 17:21 Göztepe'den açıklama: "Somut bir göstergesi oldu"
- 17:20 Acun Ilıcalı: "Yabancı hakem şart!"
- 17:02 Sarıyer SK'den hakem bahis skandalına destek
- 16:56 Sadettin Saran, Gaziantep'teki Fenerium'u ziyaret etti
- 16:51 Kevin De Bruyne'den Napoli'ye kötü haber!
- 16:50 Avrupa'nın 5 büyük liginde zirve yarışı
- 16:45 Sarunas Jasikevicius: "Valencia'yı yavaşlatmamız lazım"
- 16:39 Filistin Futbol Federasyonu'ndan FIFA ve UEFA'ya eleştiri
- 16:23 A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kosova
- 16:11 Sadettin Saran'dan Sergen Yalçın sorusuna yanıt
- 16:07 Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, peş peşe 2. dünya şampiyonluğuna ulaştı
- 16:00 Ümraniyespor'da teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı
- 15:58 Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 29 Ekim'de başlayacak
- 15:54 Kayserispor: "Temiz eller operasyonu başlatılsın"
- 15:15 Fatih Karagümrük'ten bahis skandalı sonrası açıklama
- 15:12 Kulüpler Birliği: "Yargı süreçleri işletilsin"
- 14:59 Dursun Özbek'ten hakem ve bahis skandalı için açıklama
- 14:48 Juventus, Igor Tudor'u görevden aldı!
- 14:38 Milli tekvandocu Emine Göğebakan, dünya şampiyonu oldu
- 14:36 H2K Racing Team İtalya'dan 6 kupayla döndü
- 14:27 Trabzonspor'dan bahis skandalı sonrası açıklama
- 14:07 Ümraniyespor: "Küme düşme kaldırılmalıdır"
- 13:55 Beşiktaş'tan bahis skandalı sonrası açıklama
Atletico Madrid, Real Betis deplasmanında galip!
Premier Lig'de Boxing Day tarih oluyor!
Kevin De Bruyne'den Napoli'ye kötü haber!
Avrupa'nın 5 büyük liginde zirve yarışı
Juventus, Igor Tudor'u görevden aldı!
Lyon, 90+1'de galibiyete uzandı!
Xabi Alonso: "3 puandan fazlası"
Tchouameni: "Yamal, sahada konuşsun!"
Leverkusen evinde Freiburg'a şans tanımadı
Mallorca - Levante maçında kazanan çıkmadı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|10
|9
|1
|0
|25
|5
|28
|2
|Trabzonspor
|10
|7
|2
|1
|17
|7
|23
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|4
|0
|18
|6
|22
|4
|Beşiktaş
|10
|5
|2
|3
|16
|12
|17
|5
|Samsunspor
|10
|4
|5
|1
|14
|10
|17
|6
|Gaziantep FK
|10
|5
|2
|3
|15
|18
|17
|7
|Göztepe
|10
|4
|4
|2
|12
|6
|16
|8
|Konyaspor
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|14
|9
|Alanyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|10
|Kocaelispor
|10
|3
|2
|5
|10
|14
|11
|11
|Başakşehir
|10
|2
|4
|4
|11
|9
|10
|12
|Rizespor
|10
|2
|4
|4
|11
|14
|10
|13
|Kasımpaşa
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|14
|Antalyaspor
|10
|3
|1
|6
|11
|20
|10
|15
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|10
|15
|8
|16
|Eyüpspor
|10
|2
|2
|6
|6
|13
|8
|17
|Kayserispor
|10
|0
|6
|4
|8
|22
|6
|18
|Karagümrük
|10
|1
|1
|8
|10
|22
|4