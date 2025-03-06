NBA'de yeni toplu iş sözleşmesi, takımların büyük kontratlı oyunculara yönelik stratejilerini önemli ölçüde değiştirdi. Büyük maaşlara sahip ancak ya sakatlık yaşayan ya da elit seviyede performans göstermeyen oyuncuların varlığı, kulüpleri finansal anlamda daha temkinli hareket etmeye zorluyor.



Bu değişimin en büyük göstergelerinden biri, Dallas Mavericks'in Luka Doncic ile beş yıllık 345 milyon dolarlık süper maksimum kontrat uzatma opsiyonunu değerlendirmek yerine onu takas etme kararı oldu. Yapılan haberlere göre, Mavericks yönetimi, Doncic'in bu dev kontratı kabul etmesi ihtimalinden en az reddetmesi kadar endişeliydi.



Bu yeni dönemin bir diğer örneği ise Philadelphia 76ers. Joel Embiid ve Paul George'a büyük yatırımlar yapan takım, şu anda bu kontratları yönetmekte ciddi zorluklarla karşı karşıya. Bir dönem şampiyonluk adayları arasında gösterilen Sixers, finansal esnekliklerini kaybetmiş durumda.



Benzer bir senaryo Phoenix Suns için de geçerli. Kevin Durant ve Devin Booker gibi All-NBA seviyesinde oyunculara sahip olmasına rağmen, Suns'ın kadrosunu güçlendirme konusunda ciddi kısıtlamalar yaşadığı belirtiliyor. Özellikle Bradley Beal'ın performansının eski günlerinden uzak olması, onun maksimum kontratını bir yük haline getirdi.



ESPN yorumcusu Brian Windhorst, NBA'de bu yeni döneme dair şu açıklamaları yaptı: "Artık her oyuncuya sorgusuz sualsiz maksimum kontrat vermek zorunda olduğumuz bir dönemde değiliz. Takımlar artık büyük kontratlarda hata yapma lüksüne sahip değil ve bunu şu anda Sixers ve Suns çok net bir şekilde öğreniyor."



Bu yeni finansal yaklaşım, önümüzdeki yaz yapılacak kontrat görüşmelerini de etkileyecek. Özellikle Ja Morant, Trae Young, Darius Garland ve Jaren Jackson Jr. gibi isimlerin uzatma görüşmelerine nasıl yaklaşılacağı merak konusu. Eskiden yıldız oyunculara tereddütsüz maksimum kontrat verilirken, yeni dönemde takımların çok daha dikkatli hareket edeceği öngörülüyor.



