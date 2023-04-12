Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis ve Philadlephia 76ers süperstarı Joel Embiid, Mart ve Nisan ayları için NBA'de Ayın Oyuncusu ödülüne layık görüldüler.



Davis, 26.2 sayı ve 12.5 ribaund ortalamaları yakaladığı bu dönemde takımını 14-6'lık bir seriye taşıdı.



Embiid ise 33.3 sayı, 9.4 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları yakalayarak, takımına 15-7'lik dönemde liderlik etti.





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