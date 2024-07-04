Geride bıraktığımız Pazar gecesi saatler 01.00'ı gösterdiğinde resmi olarak start alan 2024 NBA serbest oyuncu döneminde birçok oyuncu yeni takımını bulurken, bazı oyuncular ise bulundukları ekiplerle yola devam ettiler.





Bazı dikkat çeken hamleler arasında, uzun zamandır yeni bir kontrat arayışında olduğu bildirilenPhiladelphia 76ers'ın yolunu tutması yer alırken,Golden State Warriors'ta geçirdiği tek sezonun ardından serbest kaldıktan sonra San Antonio Spurs'e imza atması da vardı.Bu hamlelerin yanı sırada yeni takımını buldu ve Dallas Mavericks ile sözleşme imzaladı.