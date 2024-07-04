NBA'de 2024 serbest oyuncu döneminin tüm hamleleri

NBA'de 2024 serbest oyuncu döneminde hangi imzalar ve hamleler gerçekleşti?

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NBA'de 2024 serbest oyuncu döneminin tüm hamleleri
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04 Temmuz 2024 14:34
Geride bıraktığımız Pazar gecesi saatler 01.00'ı gösterdiğinde resmi olarak start alan 2024 NBA serbest oyuncu döneminde birçok oyuncu yeni takımını bulurken, bazı oyuncular ise bulundukları ekiplerle yola devam ettiler.

Bazı dikkat çeken hamleler arasında, uzun zamandır yeni bir kontrat arayışında olduğu bildirilen Paul George'un Philadelphia 76ers'ın yolunu tutması yer alırken, Chris Paul'un Golden State Warriors'ta geçirdiği tek sezonun ardından serbest kaldıktan sonra San Antonio Spurs'e imza atması da vardı.

Bu hamlelerin yanı sıra Klay Thompson da yeni takımını buldu ve Dallas Mavericks ile sözleşme imzaladı.

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