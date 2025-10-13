13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Nazillispor'da Güleryüz gitti

Nazillispor, 6 maç sonunda 2 puanla düşme hattında kalınca Başkan Vekili Ahmet Hüseyin Güleryüz görevinden istifa etti.

13 Ekim 2025 12:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nazillispor'da Güleryüz gitti
2'nci Lig'den geçen yıl düşen, bu sezon da 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattından bir türlü kurtulamayan Nazillispor'da iç sahadaki 1-0'lık Tire 2021 FK mağlubiyeti istifa getirdi.

Sezon başında 36 amatör transfer yapan, daha önce teknik ekipte değişikliğe giden Nazillispor, 6 maç sonunda 2 puanla düşme hattında kalınca Başkan Vekili Ahmet Hüseyin Güleryüz görevinden istifa etti.

Güleryüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazillispor'daki görevim sona ermiştir. Nazillispor ailesine, tüm yönetim kadrosuna ve futbolcu kardeşlerime gösterdikleri saygıdan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Gönlümüz daima Nazillispor'un yanında olacaktır" ifadelerine yer verdi. Nazillispor yönetimi de konuyla ilgili olarak, "Ahmet Hüseyin Güleryüz'ün kulübümüz ile hiçbir bağı kalmamıştır. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
