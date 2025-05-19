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Nazillispor Başkanı Şahin Kaya: "Haberler asılsız"

TFF 2. Lig'i küme düşme hattında tamamlayarak alt lige düşen Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, basında çıkan takımın ismi ve logosu değişecek haberlerine dair açıklama yaptı.

calendar 19 Mayıs 2025 12:10 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 12:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nazillispor Başkanı Şahin Kaya: 'Haberler asılsız'
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşen Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, yeni sezonda kulübün isminin değişeceğine dair çıkan haberlere açıklık getirdi.

Sezon devam ederken Nazillispor'un adını değiştireceğini bizzat kendi açıklayan Şahin Kaya, sürecin henüz netleşmediğini ve resmi açıklamaların yalnızca kendi ağzından yapılacağını belirtti.

Kulübün adının Yeni Sökespor olarak değişmesinin henüz söz konusu olmadığını belirten Kaya, "Takımın Söke'ye taşındığı, logosunun değiştiği ve federasyondan onay alındığına dair çıkan haberler tamamen asılsızdır. Takımın geleceğiyle ilgili bazı görüşmeler yürütüyorum ancak henüz kesinleşmiş bir durum yok. Gelişmeler netlik kazandığında, gerekli açıklamayı bizzat ben yapacağım" dedi.


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