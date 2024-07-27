Nazilli İlçe Stadı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne devredildi

Nazillispor'un yıllardır iç saha maçlarını oynadığı İlçe Stadı'nın kullanımı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne devredildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nazilli İlçe Stadı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne devredildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2024 16:10
Son güncelleme 27 Temmuz 2024 16:11
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Nazillispor'un yıllardır iç saha maçlarını oynadığı İlçe Stadı'nın kullanımı Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne devredildi.

Nazilli Belediyesi'nin İlçe Stadı için kira sözleşmesi süresi sona erdi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri Nazilli'ye gelerek Nazilli Belediyesi'nden müdürlüğe devir teslim işlemlerini gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce Nazilli ilçe stadının bakımı için 2 personelin görevlendirileceği öğrenildi. Zemin, tribünler, soyunma odaları gibi İlçe Stadı'ndaki her türlü işlem ve organizasyon, yeni dönemde Nazilli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü sorumluluğunda olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery