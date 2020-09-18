Nash: "Kyrie favorilerimden, Durant beş pozisyonda da oynayacak"

Brooklyn Nets'in yeni koçu Steve Nash, Kyrie Irving'i en sevdiği oyunculardan biri olarak adlandırdı ve ayrıca 2020-21 sezonunda Kevin Durant'i hücumda nasıl kullanmayı planladığını açıkladı.



Nash, Durant'in sahadaki beş pozisyonun hepsinde oynamasını beklediğini söyledi.



Nash, JJ Redick'in podcastine konuk oldu ve Irving ile Durant hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Kyrie, bir topsuz alan silahı. Kevin beş pozisyonda da oynayabiliyor ve onu beş pozisyonda da kullanmayı planlıyorum. Kyrie ile çaylaklık yılından beri bir ilişkimiz var. Bu da geliştirmek istediğim bir şey.



Açıkçası, Kevin ile çok daha gelişmiş ve daha uzun bir geçmişim var ama Kyrie konusunda heyecanlıyım. En sevdiğim oyunculardan biridir. Basketbol topuyla ilişkisi bir alim düzeyinde. Ama aynı zamanda onu saha dışında da tanımak istiyorum."



