Nash, Brooklyn'in 9 maçlık mağlubiyet serisi hakkında ne düşünüyor?

Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash, takımın dokuz maçlık mağlubiyet serisi hakkında konuştu.



Dün gece Boston Celtics karşısında aldığı ezici mağlubiyet, Brooklyn'in yenilgi serisini dokuz maça çıkarmıştı.



Bu yıl şampiyonluğun favorilerinden biri olan Nets, Aralık ayı boyunca Doğu Konferansı'nın zirvesinde oturmuş olsa da, Ocak ayında ikinci sıraya düşmüş ve o zamandan beri bir daha aynı noktaya yükselememişti.



Bu uzun yenilgi serisi ile Nash, takım yönetiminin desteğine sahip olup olmadığı hakkında gelen bir soruya şöyle yanıt verdi:



"Böyle bir şey gündeme gelmedi. Sadece zor bir dönemden geçiyoruz, bu yüzden sanırım hepimiz daha da bir araya gelmiş bulunuyoruz. Takım sahiplerinden yönetime, antrenörlere, oyunculara, herkes daha da yakınlaştı."



Şu anda 29 galibiyet ve 20 mağlubiyetle Doğu'da sekizinci sırada yer alan Nets, garantili playoff potasının dışında yer alıyor.



