İtalya Serie A'nın 19. haftasında Ivan Juric'in ekibi Torino ile Walter Mazzarri'nin yönetimindeki Napoli karşı karşıya geldi.
Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Torino 3-0 kazanırken goller; 43. dakikada Antonio Sanabria, 52. dakikada Nikola Vlasic ve 66. dakikada Alessandro Buongiorno'dan geldi.
Napoli'de 46. dakikada oyuna giren Pasquale Mazzocchi 50. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Torino puanını 27'ye yükseltirken, Napoli 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli evinde Salernitana'yı ağırlarken, Torino deplasmanda Genoa'ya konuk olacak.
Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Torino 3-0 kazanırken goller; 43. dakikada Antonio Sanabria, 52. dakikada Nikola Vlasic ve 66. dakikada Alessandro Buongiorno'dan geldi.
Napoli'de 46. dakikada oyuna giren Pasquale Mazzocchi 50. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Torino puanını 27'ye yükseltirken, Napoli 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli evinde Salernitana'yı ağırlarken, Torino deplasmanda Genoa'ya konuk olacak.
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