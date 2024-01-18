Napoli şov yaptı, finale kalmayı başardı

İtalya Süper Kupa Yarı Final maçında Napoli, Fiorentina'yı 3-0 yenerek finale çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli şov yaptı, finale kalmayı başardı
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18 Ocak 2024 23:57
İtalya Süper Kupa Yarı Final maçında Napoli ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'da oynanan maçı Napoli 3-0 kazandı. 

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Giovanni Simeone ile 84 ve 86. dakikaladarda Alessio Zerbin kaydetti. 

Fiorentina'da Jonathan Ikone, 44. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. 

Bu sonuçla birlikte Napoli adını finale yazdıran ekip oldu. 

Yarı finalin bir diğer ayağında Inter ile Lazio, cuma akşamı karşı karşıya gelecek.

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