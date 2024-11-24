Napoli, Roma'yı Lukaku ile devirdi

İtalya Serie A'nın 13. hafta maçında Napoli, sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli, Roma'yı Lukaku ile devirdi
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24 Kasım 2024 21:54
İtalya Serie A'nın 13. hafta karşılaşmasında Napoli, Roma'yı konuk etti. Diego Armanda Maradona Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi Napoli, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 54'te Romelu Lukaku kaydetti.

Napoli, bu galibiyetin ardından puanını 29 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Roma 13 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Torino deplasmanına gidecek. Roma, Atalanta'yı ağırlayacak.


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