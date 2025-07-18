Napoli, Lucca'yı açıkladı!

Napoli, Udinese'den Lorenzo Lucca transferini resmiyete döktü.



İtalyan ekibi, 24 yaşındaki futbolcu için Udinese'ye 9 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Napoli ve Udinese arasında Lucca için yapılan anlaşmada 26 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi de yer alıyor.



Napoli, bonus maddeleriyle (5 milyon euro) birlikte bu transfer için kasasından toplamda 40 milyon euro çıkaracak.



Udinese forması altında geçen sezon 36 maçta süre bulan Lucca, 14 gol attı ve 2 asist yaptı.



