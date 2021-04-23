Napoli Lazio'dan 3 puanı 5 golle aldı

Serie A' 32. hafta maçında Napoli, sahasında Lazio'yu 5-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Napoli Lazio'dan 3 puanı 5 golle aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2021 00:15
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli, sahasında Lazio'yu konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 5-2 kazanarak haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

Maçın 7. dakikasında Insigne'nin penaltı golüyle öne geçen Napoli, 12'de Politano ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı Napoli 2-0 önde tamamladı.

İkinci yatıda vites yükselten Gattuso'nun öğrencileri, 53'te Insigne ve 65'te Mertens ile skoru 4-0 yaptı. 70'te Immobile farkı üçe, Milnkovic Savic 74'te farkı 2'ye indirdi. 80. dakikaya gelindiğinde Osimhen'in golü ise skoru 5-2 olarak tayin etti.

Lazio'da Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriqi 83. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Napoli 63 puana yükselirken Lazio ise 58 puanda kaldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.