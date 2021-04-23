Napoli Lazio'dan 3 puanı 5 golle aldı

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli, sahasında Lazio'yu konuk etti.



Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 5-2 kazanarak haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.



Maçın 7. dakikasında Insigne'nin penaltı golüyle öne geçen Napoli, 12'de Politano ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı Napoli 2-0 önde tamamladı.



İkinci yatıda vites yükselten Gattuso'nun öğrencileri, 53'te Insigne ve 65'te Mertens ile skoru 4-0 yaptı. 70'te Immobile farkı üçe, Milnkovic Savic 74'te farkı 2'ye indirdi. 80. dakikaya gelindiğinde Osimhen'in golü ise skoru 5-2 olarak tayin etti.



Lazio'da Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriqi 83. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Napoli 63 puana yükselirken Lazio ise 58 puanda kaldı.



