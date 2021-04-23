Napoli Lazio'dan 3 puanı 5 golle aldı

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli, sahasında Lazio'yu konuk etti.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 5-2 kazanarak haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.
Maçın 7. dakikasında Insigne'nin penaltı golüyle öne geçen Napoli, 12'de Politano ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı Napoli 2-0 önde tamamladı.
İkinci yatıda vites yükselten Gattuso'nun öğrencileri, 53'te Insigne ve 65'te Mertens ile skoru 4-0 yaptı. 70'te Immobile farkı üçe, Milnkovic Savic 74'te farkı 2'ye indirdi. 80. dakikaya gelindiğinde Osimhen'in golü ise skoru 5-2 olarak tayin etti.
Lazio'da Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriqi 83. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Napoli 63 puana yükselirken Lazio ise 58 puanda kaldı.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 5-2 kazanarak haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.
Maçın 7. dakikasında Insigne'nin penaltı golüyle öne geçen Napoli, 12'de Politano ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı Napoli 2-0 önde tamamladı.
İkinci yatıda vites yükselten Gattuso'nun öğrencileri, 53'te Insigne ve 65'te Mertens ile skoru 4-0 yaptı. 70'te Immobile farkı üçe, Milnkovic Savic 74'te farkı 2'ye indirdi. 80. dakikaya gelindiğinde Osimhen'in golü ise skoru 5-2 olarak tayin etti.
Lazio'da Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriqi 83. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Napoli 63 puana yükselirken Lazio ise 58 puanda kaldı.