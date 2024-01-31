Napoli ile Kvaratskhelia arasında maaş krizi!

Gürcü futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia'yı takımda tutmak isteyen Napoli, yıldız isme şu andaki maaşının 3 katı kazanabileceği yeni bir teklif sundu. Kvaratskhelia'nın ise Napoli'den 7 milyon euro maaş istediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli ile Kvaratskhelia arasında maaş krizi!
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31 Ocak 2024 22:02
Napoli, ismi sık sık transferle anılan Khvicha Kvaratskhelia için kollarını sıvadı.

Calcio Mertaco'nun haberine göre; Napoli, 2027 yılına dek sözleşmesi bulunan Gürcü oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın maaşında değişikliğe gitmeye karar verdi.

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in takımda tutmak istediği Kvaratskhelia'nın maaşını 1.4 milyon euro'dan 4 milyon euro'ya çıkarmayı teklif ettiği belirtildi.

KVARATSKHELIA'NIN TEKLİFE CEVABI OLUMSUZ

Haberde, 22 yaşındaki oyuncunun şu anda takımda en az kazanan oyunculardan biri olduğu ve 7 milyon euro maaş istediği öne sürüldü. İki taraf arasında şu an için herhangi bir anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Napoli ile bu sezon 28 maça çıkan Kvaratskhelia, bu karşılaşmalarda 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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