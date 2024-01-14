Napoli, Galatasaray'a sordu: Davinson Sanchez

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Napoli'nin gündemine geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Napoli, Galatasaray'a sordu: Davinson Sanchez
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14 Ocak 2024 12:26
Son güncelleme 14 Ocak 2024 12:29
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sabah'ın haberine göre; Serie A ekiplerinden Napoli, Davinson Sanchez'in mali şartları için Galatasaray ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde; Napoli'nin stoper aramasında Radu Draguşin transferinde yaşanan başarısızlığın ve oyuncunun Tottenham'ı tercih etmesinin önemli olduğu kaydedilirken, Davinson Sanchez'in şu aşamada Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

27 yaşındaki Davinson Sanchez, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

 
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