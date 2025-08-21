21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Napoli'den Victor Osimhen itirafı!

Napoli Başkanı De Laurentiis, PSG'nin Osimhen ve Kvaratskhelia için 200 milyon euronun üzerinde teklif yaptığını ancak reddettiklerini açıkladı.

calendar 21 Ağustos 2025 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Napoli'den Victor Osimhen itirafı!
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fransız devi Paris Saint-Germain'in geçtiğimiz dönemde Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için dev bir teklif yaptığını açıkladı.

200 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

İtalyan futbol adamı, PSG'nin iki yıldız için toplamda 200 milyon euronun üzerinde bir bedel önerdiğini, ancak Napoli'nin bu teklifi kabul etmediğini duyurdu.

GYOKERES PLANI

De Laurentiis, söz konusu dönemde düşündükleri transfer planını da paylaştı:

"O dönemde aklımızdaki fikir, Viktor Gyokeres'i kadroya katmaktı. Ancak farklı sebeplerle bu gerçekleşmedi." [Football Italia]

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
