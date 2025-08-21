Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fransız devi Paris Saint-Germain'in geçtiğimiz dönemde Victor Osimhen ve Khvicha Kvaratskhelia için dev bir teklif yaptığını açıkladı.
200 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE
İtalyan futbol adamı, PSG'nin iki yıldız için toplamda 200 milyon euronun üzerinde bir bedel önerdiğini, ancak Napoli'nin bu teklifi kabul etmediğini duyurdu.
GYOKERES PLANI
De Laurentiis, söz konusu dönemde düşündükleri transfer planını da paylaştı:
"O dönemde aklımızdaki fikir, Viktor Gyokeres'i kadroya katmaktı. Ancak farklı sebeplerle bu gerçekleşmedi." [Football Italia]
Napoli'den Victor Osimhen itirafı!
Galatasaray
