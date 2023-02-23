Napoli'den Kim Min-Jae kararı

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de Kim Min-Jae için yeni bir gelişme yaşandı.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi elinden kaçırmamak için harekete geçti. Haberde; Kalidou Koulibaly'nin yerine alınan Kim'in beklentileri fazlasıyla aştığı ifade edilirken, 45 milyon euroluk serbest kalma maddesinin Manchester United gibi büyük kulüpler tarafından büyük fırsat olarak görüldüğü belirtildi.



YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ



Yıldız stoperi elinden kaçırmak istemeyen Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis'in, Kim Min-Jae'nin maaşına zam yapıp serbest kalma maddesini 65 milyon euroya yükseltmek istediği yazıldı.



Bu sezon Napoli formasıyla 30 resmi maça çıkan Kim Min-Jae, bu maçlarda 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.







