Napoli, adım adım şampiyonluğa!

İtalya'da lider Napoli, sahasında Atalanta'yı 2-0'lık skorla mağlup etti ve Inter ile puan farkını 18'e çıkardı.

Haber; Sporx.com
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Napoli, adım adım şampiyonluğa!
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11 Mart 2023 21:59
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Napoli, sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Napoli, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 77. dakikada Amir Rrahmani attı.

Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, 44. dakikada oyuna dahil oldu. Napoli'de Kim Min Jae, 76'da sakatlandı ve kenara geldi. Elif Elmas ise 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Napoli, 68 puana yükseldi ve Inter ile puan farkını 18'e çıkardı. Atalanta, 42 puanda kaldı.

Napoli, ligin bir sonraki haftasında Torino deplasmanına gidecek. Atalanta, sahasında Empoli'yi ağırlayacak.

Görsel Kaynak: Napoli / Twitter

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