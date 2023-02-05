Nantes, AC Ajaccio'u rahat geçti!

Fransa Ligue 1 22. hafta maçında Nantes, deplasmanda AC Ajaccio ile karşılaştı.



AC Ajaccio'nun sahasında oynanan maçı Nantes 2-0 kazandı. Nantes'e galibiyeti getiren gollleri 64. dakikada Guessand ve 89. dakikada penaltıdan Blas kaydetti.



Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed maça 112de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.



AC Ajaccio'da Diallo 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla Nantes puanını 25'e çıkardı. AC Ajaccio ise 18 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında AC Ajaccio, Nice'e konuk olacak. Nantes ise Lorient'i ağırlayacak.



LIGUE 1'DE GÜNÜN SONUÇLARI!

AJ Auxerre 0-0 Reims

Lorient 0-0 Angers

Strasbourg 2-0 Montpellier





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