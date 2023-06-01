Nahit Şahin, Türkiye Ragbi Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Türkiye Ragbi Federasyonluğunda önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek kongrede Nahit Şahin, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Nahit Şahin yaptığı yazılı açıklamada, bilgi ve birikimini Türk sporu ve ragbi camiası için harcamak istediğini belirtti.



Adaylık için gerekli imzaların toplanarak bakanlığa teslim edildiğini aktaran Şahin,"Ragbi sporuna olan ilgim ve bugüne kadar yaptığımız çalışmalar camiamız tarafından göz önünde bulundurulmuş ve aday olmam yönünde bir ortak akıl oluşarak gerekli imzalar toplanmıştır. Adaylık sürecimde çok değerli camiamıza verdikleri destekten dolayı minnet ve şükranlarımı belirtmek isterim. Sonuç ne olursa olsun bizim hizmetimiz her zaman devam edecektir. Herkesin ortak amacı Ragbi Federasyonunu daha ileriye taşımaktır." ifadelerini kullandı.



Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden sonra Yenimahalle'de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini üstlenen Şahin'in, beyzbol ve softbol hakemliği bulunuyor. Nahit Şahin, daha önce federasyonda kadın ragbisinden sorumlu asbaşkanlık da yaptı.



