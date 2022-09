Nagelsmann: 'Tek sorumlu ben değilim'

Bayern teknik direktörü Julian Nagelsmann, takımın kötü gidişatı ile ilgili açıklama yaptı.



Sorunların çözümüyle ilgili çok çalışmaya devam ettiğini açıklayan genç teknik adam, "Bu sezon oynadığımız tüm maçları tekrar izleyerek analiz yaptım. Eleştirileri dinlemek her zaman önemlidir. Ekibimle de görüşerek Bayer maçında iyi bir oyun ortaya koymak için her şeyi yaptık" sözlerini kullandı.



Kötü gidişatın sorunlusunun ne kendisi, ne de futbolcular olduğunu belirten Nagelsmann, "Ben kendi adıma sorumluluğu kabul ediyorum ancak olan her şeyden ben sorumlu değilim, oyuncular da değil. Bu bir takım oyunu ve bir uyum içinde hareket etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Bundesliga'da son 10 yılın kesintisiz şampiyonu Bayern Münih, ligde bu sezon çıktığı 7 maçta 12 puanla 5. sırada yer alıyor.





