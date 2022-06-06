Nadir Çiftçi İskoçya'dan ayrıldı! Adresi...

Son olarak İskoçya Ligi'nde Saint Johnstone'da forma giyen forvet oyuncusu Nadir Çiftçi'nin transferde yeni adresi belli oluyor. Futbolcuya çeşitli ülkelerden teklifler var.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nadir Çiftçi İskoçya'dan ayrıldı! Adresi...
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06 Haziran 2022 15:46
İskoçya Ligi'nde Saint Johnstone'da forma giyen forvet oyuncusu Nadir Çifçi, takımdan ayrıldı. Futbolcunun transferde yeni adresi belli oluyor.

Saint Johnstone'a veda eden 30 yaşındaki futbolcu, kariyerine Türkiye'de devam edecek. Nadir Çiftçi ile Eyüpspor yakından ilgileniyor. Ayrıca TFF 1. Lig, Süper Lig ve Hollanda'dan teklifler var.

NADİR TATİLDE, KULAĞI HABERDE

Nadir Çiftçi, şu anda ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkarıyor. Futbolcu, aynı zamanda yabancı kuralının netleşmesini bekliyor. Yabancı kuralı, oyuncunun takım tercihinde de etkili olacak.

PERFORMANSI VE GÜNCEL DEĞERİ

Kariyerine İngiliz ekibi Portsmouth'ta başlayan Nadir, Kayserispor, NAC Breda, Dundee United, Celtic, Eskişehirspor, MKS Pogon, Plymouth, Motherwell FC, Gençlerbirliği, Rizespor, Samsunspor ve Ankaragücü'nde oynadı. Nadir, santrfor dışında sol kanat ve sağ kanatta da görev alabiliyor.

Haber: Emrah Karalinç

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