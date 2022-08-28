Naci Ünüvar, Trabzon'a indi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir ismi daha bitirdi. Bordo mavili ekip, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar transferinde mutlu sona ulaştı.



Trabzonspor, 19 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Hollanda ekibiyle anlaştı. Naci Ünüvar, pazar sabah 08:00 sularında Trabzon'a iniş yaptı. Trabzonspor'un transferi resmi olarak kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.



"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ"



Havaalanında kendisini bekleyen basın mensuplarına, "Trabzonspor çok büyük bir kulüp inşallah bu sezon da şampiyon oluruz" diyen Ünüvar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kura için de, "Çok iyi bir grup olduğunu düşünüyorum, zorlu bir grup olacak. Deplasmanlarda oynayacağımız maçlar dahil çok zevkli geçecek diye düşünüyorum. Yüzde yüzümüzü verip, bu gruptan çıkmayı düşünüyoruz" sözlerini kullandı.



İSTATİSTİKLERİ



Hollanda ve Türkiye vatandaşlığı bulunan Naci Ünüvar, sol kanat, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. Sağ ayağını aktif kullanan Naci Ünüvar'ın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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