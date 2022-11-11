Naci Ünüvar: 'En iyi maçımız değildi'

Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.



Kısa bir açıklama yapan genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı;



"Bugün zor bir maç oynadık. Özellikle attığımız golden sonra kazanabilirdik. Belki en iyi maçımızı oynamadık ama yine de burada galibiyetle ayrılabilirdik."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ