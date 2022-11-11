Naci Ünüvar: "En iyi maçımız değildi"

Trabzonspor'da Naci Ünüvar, Ankaragücü karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Naci Ünüvar: 'En iyi maçımız değildi'
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11 Kasım 2022 22:44
Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar, Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Kısa bir açıklama yapan genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün zor bir maç oynadık. Özellikle attığımız golden sonra kazanabilirdik. Belki en iyi maçımızı oynamadık ama yine de burada galibiyetle ayrılabilirdik."

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