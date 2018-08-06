'ın transfer listesinde yer alaniçin devreye Fransa Ligi ekibigirdi.Belçika basınının haberine göre hala West Bromwich Albion'da oynayan Chadli ile Beşiktaş ve diğer Türk takımlarının dışında son olarak Lyon ilgileniyor.Takımın yıldız futbolcusu Nabil Fekir'i Liverpool'a satmaya yakın olan Lyon'un Fekir'in boşluğunu Chadli ile dolduracağı belirtildi.West Brom teknik direktörü Darren Moore, geçtiğimiz günlerde Chadli hakkında ''Sezon öncesi kampını kaçırdıktan sonra antrenmanlara katıldı. Chadli, West Bromwich Albion'un oyuncusu. Eğer ayrılırsa ilk olarak siz duyarsınız. Chadli antrenmanlara döndü ve Salı günü oynanacak Nottingham Forest maçında oynayacak.'' sözlerini kullanmıştı.