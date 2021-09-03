Nabil Dirar, Kasımpaşa'ya imza attı

Fenerbahçe ile yollarını ayıran 35 yaşındaki Faslı futbolcu Nabil Dirar, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."



