AJACCIO, N'SAKALA İÇİN DEVREDE

BEŞİKTAŞ'TA NEDEN KADRO DIŞI KALMIŞTI?

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl Trabzonspor maçının ardından kadro dışı bırakılan ve siyah-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ile ilgili bir transfer iddiası gündeme geldi. Futbolcuya, Fransa'dan talipliler bulunuyor.Fransız basınında yer alan haberlere göre; 2020 yazında Beşiktaş'a bedelsiz transfer olan Fabrice N'Sakala için Ligue 1 ekiplerinden Ajaccio devreye girdi. 31 yaşındaki sol bekin Ajaccio tarafından gerçildiği test sonrası sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.Sergen Yalçın döneminde transfer edilen isimlerden biri olan N'Sakala, Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından bordo-mavililerde Yusuf Sarı'nın galibiyeti kutladığı Instagram paylaşımını beğenmişti. Bu tavrı hem yönetim hem de taraftarların sert tepkisini çekmişti.2020-21 sezonunda Beşiktaş'ta 37 maçta 3042 dakika süre alan futbolcu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. N'Sakala, geçen sezon ise 7 maçta 616 dakika oynadı ve skora katkı yapamadı. Futbolcunun güncel piyasa değeri 150 bin Euro olarak gösteriliyor.