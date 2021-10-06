N'Koudou, Galatasaray derbisinde sahada olacak mı?

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Fransız oyuncusu Kevin N'Koudou, 4. haftada oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanırken, sahalara ne zaman döneceği merak konusu olmuştu. Özellikle Ligin 10. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisisinde sahada olup olamayacağı taraftarların yanıtını aradığı sorulardan biri.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
N'Koudou, Galatasaray derbisinde sahada olacak mı?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2021 13:17
Georges-Kévin Nkoudou Mbida
Georges-Kévin Nkoudou Mbida
Beşiktaş
Beşiktaş'ın 4. haftada oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan N'Koudou'nun sahalara ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.

Antalya, Adana Demirspor, Altay ve Sivas maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcunun 15 gün daha takımdan uzak kalması bekleniyor. Kapsül sakatlığı yaşayan yıldız futbolcunun G.Saray derbisinde sahada olması bekleniyor. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.