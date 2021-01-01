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Mychal Thompson: "Steph ve Klay, tarihin en iyi backcourt'u"

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Mychal Thompson, Golden State Warriors yıldızları Steph Curry ve oğlu Klay Thompson'ın, neden tarihin en iyi backcourt'unu oluşturduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Mychal Thompson, Golden State Warriors yıldızları Steph Curry ve oğlu Klay Thompson'ın, neden tarihin en iyi backcourt'unu oluşturduğunu açıkladı.

Mychal, NBC Sports Bay Area'dan Kerith Burke'e, bu düşüncesinin temelini neye dayandırdığını anlattı:

"Bence birbirleri için mükemmeller. Tarihin en iyi backcourt'u onlar. Tabii ki bu konuda biraz taraflıyım ama bence böyle. Gelecek yıl Klay geri döndüğünde, takımca bıraktıkları yerden devam edeceklerini düşünüyorum.

Birbirlerine karşılıklı saygı duyuyorlar ve başarılı olup şampiyonluk kazanmak için birbirlerine güvenmeleri gerektiğini biliyorlar. Draymond Green de öyle. Bu üç adam birbirlerinin oyununu o kadar anlıyor ve saygı duyuyor ki, hepsi kendi işini yapmadan kazanamayacaklarını biliyorlar. Ve işin içinde hiç ego da yok."


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