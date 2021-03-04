Mustafa Yılmaz: "Fenerbahçe Yöneticileri küfürler etti"

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Yılmaz: 'Fenerbahçe Yöneticileri küfürler etti'
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04 Mart 2021 21:20
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Antalyaspor'da başkan Mustafa Yılmaz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Yöneticileri'nin küfür ettiğini söyleyen Yılmaz, "Zor şartlar altında mücadeleydi, oyuncularımı kutluyorum. 3 puanı burada bıraktık, 1 puana razı olduk hakem vesilesiyle. Fenerbahçeli yöneticiler... Biz herkesi ağırlayıp misafirperverlik yapıyoruz, bizim futbolcularımızın hepsi sinkaflı küfürler altında. Sonda çıkan kırmızının nedenini anlamak da mümkün değil. Yönetici arkadaşlar küfrediyor, ağır, şiddetli şekilde sinkaflı küfür ettiler." dedi.



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