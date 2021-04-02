Mustafa Muhammed'den Türkçe şarkı

Mustafa Muhammed, Türkçe şarkı söyledi İşte Türk şarkısına eşlik ettiği o anlar

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Mustafa Muhammed'den Türkçe şarkı
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02 Nisan 2021 11:07
Galatasaray'ın Mısırlı santraforu Mustafa Muhammed, Türkiye'ye hızlıca adapte oluyor.

Ayla Çelik'in şarkısı olan Bağdat radyoda çalınca şarkıya eşlik etmeye başlayan Muhammed, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Arabada çektiği videoyu Twitter'da paylaşan Mustafa Muhammed, altına ise "Türk Erkeği" notunu düştü.


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