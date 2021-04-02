Mustafa Muhammed'den Türkçe şarkı

Galatasaray'ın Mısırlı santraforu Mustafa Muhammed, Türkiye'ye hızlıca adapte oluyor.
Ayla Çelik'in şarkısı olan Bağdat radyoda çalınca şarkıya eşlik etmeye başlayan Muhammed, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Arabada çektiği videoyu Twitter'da paylaşan Mustafa Muhammed, altına ise "Türk Erkeği" notunu düştü.
Ayla Çelik'in şarkısı olan Bağdat radyoda çalınca şarkıya eşlik etmeye başlayan Muhammed, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Arabada çektiği videoyu Twitter'da paylaşan Mustafa Muhammed, altına ise "Türk Erkeği" notunu düştü.
Türk erkeği 😂😎
Turkish man 😂 pic.twitter.com/OtXcou3JNp
— Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) April 1, 2021