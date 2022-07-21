Mustafa Muhammed, veda etti

Mustafa Muhammed, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti.



Nantes'e transfer olan Mısırlı futbolcu, paylaşımında, "Göstermiş olduğunuz destek, saygı ve evimdeymiş gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu. Bu sezon ben kiralık olarak başka bir takımda oynayacağım Sizin için en iyisini diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.



Fransız ekibi, 24 yaşındaki golcü için Galatasaray'a 250 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Muhammed'in satın alma opsiyonu 5 milyon 750 bin euro.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ