Mustafa Muhammed attı, Nantes kazandı

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Toulouse ile Nantes karşı karşıya geldi.
Toulouse Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Nantes 2-1 kazanırken goller; 2. dakikada Mustafa Muhammed ve 51. dakikada Tino Kadewere'den geldi.
Ev sahibi Toulouse'un tek golü ise 90+6'da Thijs Dallinga'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Nantes puanını 22'ye yükseltirken, Toulouse 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes evinde PSG'yi ağırlarken, Toulouse deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.
Toulouse Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Nantes 2-1 kazanırken goller; 2. dakikada Mustafa Muhammed ve 51. dakikada Tino Kadewere'den geldi.
Ev sahibi Toulouse'un tek golü ise 90+6'da Thijs Dallinga'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Nantes puanını 22'ye yükseltirken, Toulouse 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes evinde PSG'yi ağırlarken, Toulouse deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.