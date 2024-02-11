Mustafa Muhammed attı, Nantes kazandı

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Nantes deplasmanda Toulouse'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mustafa Muhammed attı, Nantes kazandı
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11 Şubat 2024 19:15
Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Toulouse ile Nantes karşı karşıya geldi.

Toulouse Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Nantes 2-1 kazanırken goller; 2. dakikada Mustafa Muhammed ve 51. dakikada Tino Kadewere'den geldi.

Ev sahibi Toulouse'un tek golü ise 90+6'da Thijs Dallinga'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Nantes puanını 22'ye yükseltirken, Toulouse 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Nantes evinde PSG'yi ağırlarken, Toulouse deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.

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