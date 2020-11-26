Mustafa Kızıl: 'Maradona, Türkiye'de çalışabilirdi'

Gaziantepspor eski futbol şube sorumlusu Mustafa Kızıl, Maradona'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Diego Armando Maradona'nın dünya futbolunda asla yeri doldurulamayacak biri olduğunu ifade eden Mustafa Kızıl efsane isimle birlikte yaşadığı anıyı anlattı.Mustafa Kızıl; "2010 yılıydı ve Maradona Arjantin milli takımının teknik direktörlüğünü yapıyordu.Bir gün Türkiye'den takım çalıştırabileceğini de söylemişti. Ama kısmet değilmiş olmadı. Yaklaşık 2 saat birlikte zaman geçirdik. Langırt oynadık. Bana Türkiye'de en beğendiğim ismi sormuştu ve bende Sergen Yalçın'dan bahsetmiştim. Hayattan keyif almayı bilen ve her anın tadını çıkaran bir kişiliği vardı. Yeri asla dolduramayacak bir efsaneyi kaybettik" dedi.,