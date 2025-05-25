Mustafa Keçeli: 'Konferans Ligi'ne gidiyoruz'

Kendi evinde Adana Demirspor'a 3-2'lik skorla mağlup olan RAMS Başakşehir'de yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SKOR"



Maç hakkında düşüncelerini aktaran Başakşehir FK Yardımcı Antrenörü Mustafa Keçeli; "Beklemediğimiz bir skor. Kazanırsak, lig üçüncülüğü ve dördüncülüğü için ufak bir şansımız vardı. Beşiktaş ve Samsunspor'un puan kaybını bekleyecektik. Maça iyi başladık. Çok pozisyonumuz var. İlk yarıyı 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda kontra ataktan 2 gol yedik. Ummadığımız ve beklemediğimiz bir skor." dedi.



"KONFERANS LİGİNE GİDİYORUZ"



Gelecek sezon Konferans Ligine katılacaklarını belirten Keçeli; "Sezonu 5'inci sırada bitirdik. UEFA Konferans Ligi'ne gidiyoruz. İyi bir sezon geçti. Son haftada Galatasaray maçını da kazasız ve belasız bitirip yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız" şeklinde konuştu.



