Mustafa Denizli'nin şampiyonluk tahmini

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor şampiyonluk yarışında sonuna kadar gitmek ve ipi göğüslemek istiyor. Dört büyük takımdan kimin şampiyon olacağı merak edilirken, konuşulacak bir yorum gündeme geldi.



Türk futbolunun önemli isimlerinden Mustafa Denizli, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



"BEŞİKTAŞ DAHA YAKIN"



Mustafa Denizli, Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında favori gördüğünü "Şu anda futboluyla ligin en keyif veren takımı tartışmasız Beşiktaş. 38-39. haftalarda şampiyon belli olur. Beşiktaş net bir şekilde avantajlı durumda." sözleriyle açıkladı.



"BEŞİKTAŞ'IN ENERJİSİ YÜKSEK"



Deneyimli teknik adam ayrıca "Sergen Yalçın doğru ve dürüst bir insandır. Sergen Hoca'nın ve Beşiktaş'ın enerjisi yüksek. Sergen Hoca sevdiğim ve inandığım insandır. Ara ara konuşuyoruz. Beşiktaş'ın dar bir kadrosunun olması aleyhine değil, lehine oldu. Beşiktaş 15-16, Fenerbahçe 20 kişiyle devam ediyor. Bu bence avantajı." diye konuştu.



