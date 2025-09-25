24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
1-1
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
3-1
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
3-2
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-0
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Mustafa Denizli: "Fenerbahçe taraftarı kahroluyor"

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildiği karşılaşmayı Mustafa Denizli değerlendirdi.

Mustafa Denizli: 'Fenerbahçe taraftarı kahroluyor'
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

Maksimir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli değerlendirdi.
İşte Denizli'nin yorumları:

"Dinamo Zagreb'in takım değeri 70 milyon civarında tüm takım değeri. Bu yıl bu takım 17 tane transfer yapmış. Harcadığı para ne kadar 17 milyon euro. Fenerbahçe'nin bir oyuncuya verdiği para 20 milyon euro. Onun için Fenerbahçe'nin futbol aklı kim? Bu transferleri kim yaptı? Kim yaptı ve de ne zaman yaptı? Lige yetişmedi, Şampiyonlar Ligi'ne yetişmedi. Sezon başına yetişmedi.

Fenerbahçe kaybediyor, taraftarı kaybediyor, kahroluyor. Bunu anlatmak mümkün değil. Duran, Nene, Asensio, Brown. Bu transferler olsa ne olur olmasa ne olur.

Fenerbahçe yapmadığı hazırlıklarla bir maçı çevirmek istedi ya da kazanmak istedi ama o kadar kolay değil."  

 
 
 
