Mustafa Denizli: 'Fenerbahçe taraftarı kahroluyor'

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.
Maksimir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli değerlendirdi.
İşte Denizli'nin yorumları:
"Dinamo Zagreb'in takım değeri 70 milyon civarında tüm takım değeri. Bu yıl bu takım 17 tane transfer yapmış. Harcadığı para ne kadar 17 milyon euro. Fenerbahçe'nin bir oyuncuya verdiği para 20 milyon euro. Onun için Fenerbahçe'nin futbol aklı kim? Bu transferleri kim yaptı? Kim yaptı ve de ne zaman yaptı? Lige yetişmedi, Şampiyonlar Ligi'ne yetişmedi. Sezon başına yetişmedi.
Fenerbahçe kaybediyor, taraftarı kaybediyor, kahroluyor. Bunu anlatmak mümkün değil. Duran, Nene, Asensio, Brown. Bu transferler olsa ne olur olmasa ne olur.
Fenerbahçe yapmadığı hazırlıklarla bir maçı çevirmek istedi ya da kazanmak istedi ama o kadar kolay değil."
